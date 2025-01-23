Мрачная погода ухудшится из-за сильного ветра: в выходные ждет сюрприз

Днем прояснений не ожидается, по всей стране будет облачно. Особых осадков тоже не будет. Усилится ветер. Скорость ветра составит 9–14 м/с, у моря 15 м/с. Днем будет 0–3 градуса тепла.

В ночь на пятницу в большинстве районов прогнозируют осадки. В основном будет идти дождь и мокрый снег. Местами гололед. Сохранится ветреная погода - 8–13 м/с. Ночью будет 0–3 градуса тепла.

В пятницу днем осадки прогнозируют лишь местами , однако погода все равно будет мрачной. Сохранится ветер, в пятницу днем скорость ветра будет 6–11 м/с. Днем будет 1–5 градусов тепла.