2025.01.23 07:08

Мрачная погода ухудшится из-за сильного ветра: в выходные ждет сюрприз

 
ru.DELFI.lt
Žiemiški orai
Žiemiški orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг в Литве особых перемен не ожидается. Литва по-прежнему остается между полем высокого давления на востоке и низкого на западе.

Днем прояснений не ожидается, по всей стране будет облачно. Особых осадков тоже не будет. Усилится ветер. Скорость ветра составит 9–14 м/с, у моря 15 м/с. Днем будет 0–3 градуса тепла.

В ночь на пятницу в большинстве районов прогнозируют осадки. В основном будет идти дождь и мокрый снег. Местами гололед. Сохранится ветреная погода - 8–13 м/с. Ночью будет 0–3 градуса тепла.

В пятницу днем осадки прогнозируют лишь местами , однако погода все равно будет мрачной. Сохранится ветер, в пятницу днем скорость ветра будет 6–11 м/с. Днем будет 1–5 градусов тепла.

В выходные ожидается похожая погода, однако будет теплее - 3–8 градусов тепла.

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