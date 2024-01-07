Мрачная перспектива для литовских пенсионеров: государство не обеспечит и трети их прежних доходов

В недавно опубликованном отчете EBPO говорится, что нынешние 22-летние, которые только сейчас выходят на рынок труда, по достижении пенсионного возраста будут получать пенсию от Литовского государства, которая составит лишь 28,9 % их прежних доходов. Это самый низкий показатель среди 39 стран, рассмотренных в исследовании.
По данным EBPO, Португалия по прошествии четырех десятилетий будет самой щедрой по отношению к своим пенсионерам: государственная пенсия составит 98,8% прежних доходов.
Ожидается, что пенсия будет превышать 90% прежнего заработка в Турции, Нидерландах и Греции. Средние данные этого показателя в странах EBPO вдвое выше, чем в Литве – 61,4 %.
Расчеты EBPO сравнивают пенсии с ожидаемой средней заработной платой, а также предполагают, что законы, определяющие размер и порядок расчета пенсий в государствах останутся такими, какие они есть сейчас.
Эксперты, опрошенные Delfi, говорят, что выводы EBPO не обязательно верны, реальность может быть совершенно иной. С другой стороны, очевидно, что в нынешней пенсионной системе нашей страны есть запрограммированная проблема.
Наблюдается проблема в отношении к пожилым людям
Профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка, который поделился данными EBPO в Facebook, сказал Delfi, что низкие будущие государственные пенсии в нашей стране запрограммированы в отношении к самим пенсионерам, которое необходимо изменить.
"Мы не считаем пожилого человека человеком. Это наследие аграрного общества, когда, кажется, что если человек вырастил детей и уже ничего не должен хотеть, ему приходится довольствоваться бедным существованием. Так было на протяжении всего периода Независимости", - говорит Р. Лазутка. По его словам, иллюстрацию такого отношения можно увидеть, посмотрев на посетителей кафе в Литве и зарубежных странах. За столами мы увидим почти исключительно молодежь, в тоже время на Западе развлекаются люди всех возрастных групп.
По словам Р.Лазутки, расчеты EBPO основаны на действующих Законах о пенсиях. По его словам, пенсии в нашей стране индексируются ежегодно, их размер привязывается к средней зарплате, но, по мнению эксперта, этого недостаточно.
"Формула индексации такова, что пенсии повышаются настолько, насколько увеличивается средняя зарплата работающих и количество занятых. При этом учитывается не только рост средней заработной платы за последние три года, но и прогноз того, насколько вырастет заработная плата в ближайшие три года. Однако Минфин склонен снижать свои прогнозы. За последние несколько лет зарплаты выросли примерно на 9-12%, тогда как прогнозировали на 5-6 %", - поясняет Р. Лазутка.
В результате, по его словам, возникает ситуация, когда зарплаты растут быстрее, чем пенсии, а разрыв между трудовыми доходами и пенсиями увеличивается.
Профессор отмечает, что рост зарплат увеличивает доходы "Содры", а в бюджете этого учреждения на ближайшие годы запланирован резерв более чем на 0,5 миллиарда евро.
Таким образом, деньги на повышение пенсий есть, но закон работает так, что быстрее их повысить невозможно. А данные EBPO показывают, к чему это в конечном итоге приведет.