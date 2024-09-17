Можно наслаждаться летней погодой: синоптики перемен пока не обещают

Ночь на среду будет спокойной. Облака появятся лишь местами, поэтому можно будет любоваться звездным небом. Ночью будет 9-14, у моря 15-17 градусов тепла.

В среду днем погода будет летней. Облаков в небе будет немного, поэтому осадков не ожидается. Воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.

В четверг антициклон уходить не намерен, по-прежнему ждет теплая погода. Ночь будет звездной. Температура ночью опустится до 8–13, на Куршской косе до 14–16 градусов тепла.