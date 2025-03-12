Мова не нужна, украинскую литературу сжечь. Как учат детей в оккупированных Россией селах

Мария поняла, что остался только один вариант – вывезти дочь из оккупации. К тому же, к ним домой все чаще стали наведываться оккупанты, подозревая семью в том, что она не спешит менять свою проукраинскую позицию. Мария видела, что происходит вокруг. Слышала рассказы односельчан об угрозах и задержаниях после таких визитов. Она не хотела стать следующей. Давление спецслужб и переживание о будущем дочери заставили ее решиться на выезд.

По словам Марии, в то время выехать оккупации можно было только через территорию России. Фильтрации было не избежать. C самого начала полномасштабной войны ее должны проходить все украинцы, желающие выехать с оккупированных территорий или из России в Европу. Во время фильтрации российские спецслужбы жестко допрашивают желающих выехать, тщательно проверяют их гаджеты и вещи. Украинцы боятся фильтраций, потому что не знают, что именно в момент проверки может не понравиться россиянам. Боятся, чтобы их не задержали и не посадили в тюрьму. Но семья Марии все же решилась на риск – прошла все проверки и в середине 2023 года пересекла границу России с Европой.