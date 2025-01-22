2025.01.22 13:30

Мост короля Миндаугаса в столице украсили флаги Литвы и Украины: отмечен день соборности

 
ELTA
Каролина Конопацкене
ru.DELFI.lt

В Украине идет война. В среду на столичном мосту Короля Миндаугаса украинцы отметили День соборности.

Во время мероприятия ученики и работники Международной украинской школы повесили на мосту 50-метровые флаги Литвы и Украины.

Эта акция была проведена не только, чтобы отметить День соборности, но и выразить благодарность Литве за поддержку.

Напомним, что Россия вторглась на территорию суверенной Украины 24 февраля 2022 года. Новый президент США Дональд Трамп заявляет, что намерен завершить войну, которая длится почти три года.

Западные лидеры опасаются, что Трамп будет давить на Украину и требовать подписать мировое соглашение на условиях России.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что мирные переговоры между Украиной и Россией возможны только в том случае, если Украине будет крепкой и не будет оставлена один на один с Россией, поэтому помощь международных партнеров, особенно США, очень важна.

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