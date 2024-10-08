Мошенники рассылают жителям смс-сообщения: не открывайте ссылки

О том, что сообщение прислали мошенники, свидетельствуют некоторые признаки.

Во-первых, сообщение приходит не с литовского номера (не с кода +370), или название адресанта искажено (перепутаны большие и маленькие буквы, есть дополнительные пробелы или символы, точки, большую букву заменяют маленькой и т.д.).

Во-вторых, в сообщении присылают ссылку, которая ведет на вредительский сайт. Литовские службы обычно не пользуются доменами .com, .net и т.д. Мошенники могут пользоваться и доменом .lt, но в таком случае будет искажено название самого сайта.

Если вы пострадали от мошенников, сообщите об этом в полицию через портал www.epolicija.lt.