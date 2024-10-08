Мошенники рассылают жителям смс-сообщения: не открывайте ссылки

О том, что сообщение прислали мошенники, свидетельствуют некоторые признаки.
Во-первых, сообщение приходит не с литовского номера (не с кода +370), или название адресанта искажено (перепутаны большие и маленькие буквы, есть дополнительные пробелы или символы, точки, большую букву заменяют маленькой и т.д.).
Во-вторых, в сообщении присылают ссылку, которая ведет на вредительский сайт. Литовские службы обычно не пользуются доменами .com, .net и т.д. Мошенники могут пользоваться и доменом .lt, но в таком случае будет искажено название самого сайта.
Если вы пострадали от мошенников, сообщите об этом в полицию через портал www.epolicija.lt.
„Если вы откроете ссылку, вы попадете на фейковую страницу „Литовской почты“, позже вас попросят ввести данные банковской карты. Не открывайте ссылку, а информацию о посылке проверьте на реальном сайте „Литовской почты“, – сообщает полиция.
Представитель „Литовской почты“ Андрюс Варнялис сказал, что почта никогда не присылает сообщения с активными ссылками на платежи, не просит вводить данные платежных карт и персональные данные.
„Оплатить услугу можно только через систему самообслуживания и э-банкинга. А отслеживать посылки можно на официальных сайтах lietuvospaštas.lt или post.lt“, – сказал Варнялис.
Служба регулирования связи (СРС) обязала операторов мобильной связи ввести порядок распознавания, выделения и остановки сообщений мошенников.
„Мы установили порядок идентификации таких сообщений. Поставщики услуги мобильной связи должны идентифицировать такие сообщения и пресечь мошенничество“, – сказала председатель СРС Юрате Шовене.
Отныне пользуются средствами фильтрования - операторы должны выявить ссылки, оценить, не включены ли они в список вредоносных интернет-ресурсов, составленный Национальным центром кибер-безопасности. Если ссылка будет в этом списке, ее должны блокировать.
В тех случаях, когда подозрительных ссылок не будет в списке, но будут основания подозревать, что ссылки высланы мошенниками, получателя предупредят об опасности, а ссылку оператор перешлет в НЦКБ.