Мошенники пользуются Booking: даже на такой, казалось бы, надеждой платформе поджидает опасность

Читатель Delfi Ева планировала в декабре отдыхать в Таиланде и через Booking заказала гостиницу, однако вскоре получила сообщение, что якобы возникли какие-то проблемы при оплате. В сообщении была активная ссылка на форму для обновления данных.

Сначала никаких подозрений не было, но потом Ева заметила, что сообщение не от Booking, а от гостиницы, в которой она бронировала номер, затем заметила, что в тексте в слове Booking вместо i стоит l, а адрес с цифрами, чего на booking.com нет.

"На сообщение я ответила, что все расчеты веду через Booking, поэтому никакие данные вводить не буду, а с моей картой все в порядке. Мне ответили, что сообщение я получила по ошибке и по вине Booking", – рассказала Ева.

Она убеждена, что никаких ошибок на Booking не было, тут речь идет о мошенниках.

Платформа Booking ответила Delfi, что это очень похоже на мошенничество. Сама платформа взломам не подвергалась, но мошенники атакуют как клиентов Booking, так и поставщиков услуг через платформу.