2025.02.19 10:33

Морозные ночи и теплые дни: как изменится погода в Литве?

 
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Žiemos eskizai
Žiemos eskizai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В среду давление будет постепенно повышаться из-за приближения центра антициклона. Солнечный свет будет проникать сквозь просветы между облаками, нагревая воздух, и максимальная температура днем ​​составит 0–5 градусов мороза, а на юго-западе Литвы воздух прогреется до 2 градусов тепла.

Вероятность осадков будет очень низкой. Ветер северо-западный, северный, слабый, со скоростью 4–9 м/с.

В четверг ночью на погоду в Литве будет влиять северная часть антициклона. Местами выпадет снег, но его количество будет небольшим. Ветер слабый и едва достигнет 6 м/с. Столбик термометра покажет минус 4–9 градусов мороза, на побережье будет немного теплее, около 2 градусов ниже нуля, а на востоке Литвы воздух охладится до 10–15 градусов мороза.

В четверг мы по-прежнему будем находиться в зоне высокого давления. Местами будет идти небольшой снег. Ветер останется слабым, а температура повысится: термометры покажут от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Конец недели встретим без существенных осадков. Ветер южный, скорость 8–13 м/с. Ночью температура останется отрицательной, днем ​​в западных регионах потеплеет до нескольких градусов.

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