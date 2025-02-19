Морозные ночи и теплые дни: как изменится погода в Литве?

В четверг ночью на погоду в Литве будет влиять северная часть антициклона. Местами выпадет снег, но его количество будет небольшим. Ветер слабый и едва достигнет 6 м/с. Столбик термометра покажет минус 4–9 градусов мороза, на побережье будет немного теплее, около 2 градусов ниже нуля, а на востоке Литвы воздух охладится до 10–15 градусов мороза.