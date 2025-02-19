Морозные ночи и теплые дни: как изменится погода в Литве?

Вероятность осадков будет очень низкой. Ветер северо-западный, северный, слабый, со скоростью 4–9 м/с.
В четверг ночью на погоду в Литве будет влиять северная часть антициклона. Местами выпадет снег, но его количество будет небольшим. Ветер слабый и едва достигнет 6 м/с. Столбик термометра покажет минус 4–9 градусов мороза, на побережье будет немного теплее, около 2 градусов ниже нуля, а на востоке Литвы воздух охладится до 10–15 градусов мороза.
В четверг мы по-прежнему будем находиться в зоне высокого давления. Местами будет идти небольшой снег. Ветер останется слабым, а температура повысится: термометры покажут от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
Конец недели встретим без существенных осадков. Ветер южный, скорость 8–13 м/с. Ночью температура останется отрицательной, днем в западных регионах потеплеет до нескольких градусов.