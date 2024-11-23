2024.11.23 18:31

Морозец сегодня ночью в некоторых местах был нешуточный: зафиксирована самая низкая температура в этом сезоне

 
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ФОТО: nadia_if | Shutterstock

Самый низкий показатель температуры за период 2024–2025 годы был зафиксирован в ночь с пятницы на субботу. В Шальчининкай мороз был до минус 11,4 градуса, сообщает Гидрометеорологическая служба Литвы.

В пятницу во многих местах выпали смешанные осадки, в западных районах местами сильные осадки, образовался мокрый снег. Самая высокая температура составила -1...+4 градуса. В пятницу вечером во многих западных районах наблюдались смешанные осадки. В западной части страны местами прогремел гром, в Лаукуве стало пасмурно, утром в Вильнюсе образовался туман, во многих местах выпал снег.

Самая низкая температура составила 2-8 градусов мороза, на западе страны от -1 до +1°С, в Шальчининкай до -11°С. Порывы ветра на побережье достигали 18-23 м/с, в Венте - 25 м/с. Сегодня местами ожидаются осадки в виде небольшого снега. Ветер будет преобладать западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Самая высокая температура – от 1 градуса холода до 4 градусов тепла.

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