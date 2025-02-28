Молодые семьи в Ширвинтском районе смогут получить муниципальную поддержку при покупке жилья

В бюджете этого года, утвержденном муниципальным советом, часть средств будет направлена напрямую семьям, намеревающимся поселиться в этом районе. Они смогут получить дополнительную поддержку в размере до 5 тыс. евро.
„Начиная с марта молодые семьи, приобретающие свое первое жилье в Ширвинтском самоуправлении, смогут подать заявку и получить прямую финансовую поддержку. Это дополнительные деньги, дополнительная поддержка, которую мы добавляем к государственному финансированию первого жилья“, - цитируется в сообщении мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене.
Новый порядок предоставления государственной поддержки предусматривает, что заявления семей, получивших дополнительную муниципальную поддержку, будут рассматриваться в приоритетном порядке, а государственная поддержка таким семьям будет предоставляться в более короткие сроки.