2025.02.28 13:56

Молодые семьи в Ширвинтском районе смогут получить муниципальную поддержку при покупке жилья

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Jauna šeima
Jauna šeima
ФОТО: Shutterstock

Молодые семьи, планирующие приобрести свое первое жилье в Ширвинтском районе, начиная с марта смогут подать заявку на получение муниципальной поддержки.

В бюджете этого года, утвержденном муниципальным советом, часть средств будет направлена напрямую семьям, намеревающимся поселиться в этом районе. Они смогут получить дополнительную поддержку в размере до 5 тыс. евро.

„Начиная с марта молодые семьи, приобретающие свое первое жилье в Ширвинтском самоуправлении, смогут подать заявку и получить прямую финансовую поддержку. Это дополнительные деньги, дополнительная поддержка, которую мы добавляем к государственному финансированию первого жилья“, - цитируется в сообщении мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене.

Новый порядок предоставления государственной поддержки предусматривает, что заявления семей, получивших дополнительную муниципальную поддержку, будут рассматриваться в приоритетном порядке, а государственная поддержка таким семьям будет предоставляться в более короткие сроки.

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