Молодые семьи в Ширвинтском районе смогут получить муниципальную поддержку при покупке жилья

В бюджете этого года, утвержденном муниципальным советом, часть средств будет направлена напрямую семьям, намеревающимся поселиться в этом районе. Они смогут получить дополнительную поддержку в размере до 5 тыс. евро.

„Начиная с марта молодые семьи, приобретающие свое первое жилье в Ширвинтском самоуправлении, смогут подать заявку и получить прямую финансовую поддержку. Это дополнительные деньги, дополнительная поддержка, которую мы добавляем к государственному финансированию первого жилья“, - цитируется в сообщении мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене.