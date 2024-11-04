Молодые люди в Литве активно идут в армию добровольцами

„Приятно видеть, что все больше молодежи идет служить в армию добровольно. Это показывает не только рост чувства гражданственности, но и желание участвовать в обороне страны. Такие результаты особенно важны, особенно с учетом глобальной ситуации с безопасностью в наше время“, – сказал командарм генерал Раймундас Вайкшнорас.

В октябре 2024 г. добровольно служить начали больше 1300 молодых людей (на 42% больше, чем в то же время в 2023 г. и на 74% больше, чем в 2022 г.). Больше 500 молодых людей признаны пригодными для службы и сейчас ждут призыва.