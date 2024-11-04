2024.11.04 11:43

Молодые люди в Литве активно идут в армию добровольцами

 
ru.DELFI.lt
Jaunuolių susidomėjimas savanoriška tarnyba Lietuvos kariuomenėje šovė į aukštumas
Jaunuolių susidomėjimas savanoriška tarnyba Lietuvos kariuomenėje šovė į aukštumas
ФОТО: Lietuvos kariuomenė

В этом году наблюдается рост числа молодых людей, которые добровольно идут служить в армию. За неполные 10 месяцев больше 2700 молодых людей, которые не попали в списки призывников, подали заявки на службу в армии. Это на 48% больше, чем за тот же период в 2023 г. и на 85% больше, чем в 2022 году.

„Приятно видеть, что все больше молодежи идет служить в армию добровольно. Это показывает не только рост чувства гражданственности, но и желание участвовать в обороне страны. Такие результаты особенно важны, особенно с учетом глобальной ситуации с безопасностью в наше время“, – сказал командарм генерал Раймундас Вайкшнорас.

В октябре 2024 г. добровольно служить начали больше 1300 молодых людей (на 42% больше, чем в то же время в 2023 г. и на 74% больше, чем в 2022 г.). Больше 500 молодых людей признаны пригодными для службы и сейчас ждут призыва.

„Основной способ поощрения молодых людей – диалог. Если два года назад удавалось достучаться до половины учеников старших классов, то сейчас этот показатель значительно вырос и составляет 90%. Мы рады не только патриотическим настроем молодежи, но и лидерству учителей, стрелков и военных“, – сказал представитель Литовской армии Арунас Балчюнас.

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