2024.11.14 18:25

Молчаливый протест у Сейма: жители Литвы против коалиции с "Зарей Немана"

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Protestas "Dešimt tylos minučių"
Protestas "Dešimt tylos minučių"
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг у здания Сейма на акцию протеста „Десять минут молчания“ начали собираться люди. Протест связан с тем, что партия „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса, нарушившего присягу парламентария своими антисемитскими заявлениями, вошла в правящую коалицию.

Как ранее сообщили Elta представители полиции, хотя в заявке на мероприятие указано, что в нем примут участие около 300 человек, предполагается, что перед парламентом могут собраться несколько тысяч протестующих.

В четверг акции протеста пройдут также в Каунасе и Таураге.

Во время акции протеста возле парламента полиция Вильнюса намерена задействовать усиленные силы, а обеспечивать общественный порядок возле Сейма помогут сотрудники Службы общественной безопасности.

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