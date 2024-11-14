Молчаливый протест у Сейма: жители Литвы против коалиции с "Зарей Немана"

Как ранее сообщили Elta представители полиции, хотя в заявке на мероприятие указано, что в нем примут участие около 300 человек, предполагается, что перед парламентом могут собраться несколько тысяч протестующих.
В четверг акции протеста пройдут также в Каунасе и Таураге.
Во время акции протеста возле парламента полиция Вильнюса намерена задействовать усиленные силы, а обеспечивать общественный порядок возле Сейма помогут сотрудники Службы общественной безопасности.
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