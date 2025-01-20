2025.01.20 10:44

Мобильные почтальоны в прошлом году оказали жителям Литвы более 12 млн услуг

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Lietuvos paštas
Lietuvos paštas
ФОТО: Lietuvos paštassiuntos | Organizatorių nuotr.

В прошлом году мобильные почтальоны оказали жителям Литвы более 12 млн услуг, сообщает Почта Литвы.

„Мобильные почтальоны позволяют нашим клиентам экономить время и получать почтовые услуги, не выходя из дома, даже в самых отдаленных районах. О популярности и востребованности данной услуги свидетельствует как внушительное количество оказанных услуг, так и количество преодоленных километров. Мы рады, что работа мобильных почтальонов, начинающих уже восьмой год своей деятельности, обеспечивает жителей, проживающих по 650 тыс. адресов, качественными услугами Почты Литвы“, – цитируется в сообщении руководитель Сетевого подразделения Почты Литвы Гедре Вайтекунайте.

Мобильный почтальон прибывает к жителям как для оказания услуг по отправке письма или посылки, так и для оформления подписки на издание. Мобильный почтальон, как и другие почтальоны, также доставляет пенсии. Кроме того, он оказывает и дополнительные услуги, такие как прием платежей и налогов, продажа упаковки для почтовых отправлений, продажа почтовых марок, конвертов, открыток и других товаров.

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