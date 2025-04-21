2025.04.21 17:16

Мобильное приложение e.sveikata уже скачали более 42 000 человек

 
Elta
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E. sveikatos mobiliosios programėlės pristatymas
E. sveikatos mobiliosios programėlės pristatymas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Мобильное приложение e.sveikata, запущенное три недели назад, на данный момент скачали около 42 тысяч пользователей. По данным Министерства здравоохранения, пациенты положительно оценивают его функциональность.

„Мы уже видим, что пользователи оставляют положительные отзывы в Google Play и App Store, довольны функциональностью, простотой и скоростью работы приложения“, — сообщили в Министерстве здравоохранения.

Министерство также призвало других жителей опробовать возможности нового инструмента. С помощью приложения можно просматривать информацию о прошедших и предстоящих визитах к врачу, активных направлениях, медицинских справках, выданных электронных рецептах и всей истории своего здоровья. Кроме того, приложение позволяет быстро и удобно записаться на приём.

Приложение e.sveikata было запущено в конце марта. Как ранее заявила министр здравоохранения Мария Якубаускене, этот шаг направлен на снижение административной нагрузки на врачей и сокращение очередей в медицинских учреждениях. По её словам, приложением планируют пользоваться около 180 тысяч человек.

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