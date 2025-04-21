Мобильное приложение e.sveikata уже скачали более 42 000 человек

„Мы уже видим, что пользователи оставляют положительные отзывы в Google Play и App Store, довольны функциональностью, простотой и скоростью работы приложения“, — сообщили в Министерстве здравоохранения.

Министерство также призвало других жителей опробовать возможности нового инструмента. С помощью приложения можно просматривать информацию о прошедших и предстоящих визитах к врачу, активных направлениях, медицинских справках, выданных электронных рецептах и всей истории своего здоровья. Кроме того, приложение позволяет быстро и удобно записаться на приём.