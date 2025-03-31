Мобильное приложение e.sveikata - упростит запись к врачу

„Несмотря на то, национальная система электронного здравоохранения e.sveikata не самая современная, есть проблемы с ее стабильной работой, однако она уникальна по своим данным. (...) Приложение обошлось примерно в 180 тыс. евро, однако большая часть средств была направлена, я бы сказал, не на разработку самого приложения, а на адаптацию старой e.sveikata, чтобы она могла предоставлять все данные“, – пояснил на пресс-конференции генеральный директор Центра реестров А. Юсас.