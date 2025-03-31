Мобильное приложение e.sveikata - упростит запись к врачу

„Мы создали первое бесплатное мобильное приложение-приложение e.sveikata. В первую очередь оно послужит пациентам – это самый удобный инструмент для записи к врачу. Пациент сможет в удобное для него время записаться к врачу, не беспокоя регистратора, не посещая медицинское учреждение, выбирая как врача, к которому он хочет обратиться, так и муниципалитет, в котором он хотел бы получить услуги“, – заявила М. Якубаускене на пресс-конференции в понедельник.
„Приложение позволяет с легкостью отменить визит, когда по непредвиденным обстоятельствам пациент не может явиться к врачу. Не придется звонить в регистратуру. (...) Это будет способствовать снижению административной нагрузки на врачей, а также позволит увидеть прозрачные очереди (к врачам – ELTA)“, – добавила она.
Кроме того, по словам М. Якубаускене, в приложении можно будет просмотреть и историю здоровья пациента.
„Пациенты смогут найти информацию о рецептах, прививках, календаре посещений медицинских учреждений“, – сказала министр.
„Родители, представляющие своих несовершеннолетних детей, также смогут очень удобно записать их к врачу, отменить визит и найти справки о состоянии здоровья детей“, – отметила она.
Разработка приложения обошлась примерно в 180 тыс. евро
Приложение можно будет найти в магазинах мобильных приложений Google Play или App Store с понедельника. Оно разработано при сотрудничестве Минздрав с Центром реестров. По словам руководителя Центра реестров Адрюса Юсаса, этот процесс стоил в общей сложности около 180 тыс. евро.
„Несмотря на то, национальная система электронного здравоохранения e.sveikata не самая современная, есть проблемы с ее стабильной работой, однако она уникальна по своим данным. (...) Приложение обошлось примерно в 180 тыс. евро, однако большая часть средств была направлена, я бы сказал, не на разработку самого приложения, а на адаптацию старой e.sveikata, чтобы она могла предоставлять все данные“, – пояснил на пресс-конференции генеральный директор Центра реестров А. Юсас.
„Мы рады, что создали очень интересный инструмент, надеемся, что все литовские пользователи его оценят, и мы получим значительно большее удовлетворение от использования системы e.sveikata“, – добавил он.
Со вступлением нового порядка 15 апреля, медицинские учреждения должны будут публиковать в системе электронного здравоохранения e.sveikata четырехмесячные графики приема врачей – с раскрытием для пациентов не менее 80 проц. времени записи на прием к врачу. Остальное время записи на прием к врачу медицинские учреждения смогут зарезервировать для неотложных и контрольных приемов.
Как и прежде, при отсутствии в системе e.sveikata свободного времени записи на прием к специалисту в конкретном учреждении, пациент будет поставлен в очередь и получит услугу, когда освободится дополнительное время записи на прием к врачу или уже зарегистрировавшийся пациент откажется от консультации.
Согласно ныне действующему порядку в системе публикуется график оказания услуг не менее чем на три месяца вперед в случае постоянного графика работы врача.