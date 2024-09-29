Мнение вильнюсцев однозначное: за покупки в кассах самообслуживания должны быть скидки

Но есть и другое мнение. 16% (160 голосов) не считают, что такая практика должна быть и не одобряют подобное предложение. Еще 3% (30 голосов) считают этот вопрос неактуальным.

„Я одобряю. За рабочее время надо платить.Должна был какая-то скидка на всю корзину, чем больше корзина, тем больше „работает“ покупатель“, – указали читатели.

Абсолютное большинство, целых 75% (774 голоса) одобряют такие намерения. Еще 6% (66 голосов) считают, что должна быть хотя бы минимальная благодарность покупателям, которые покупают продукты в таких кассах.

„На заправке я сам заливаю топливо, не думаю, что это проблема. Скидку конечно всегда хочется получить, но надо понимать, что это желание, иногда и с головой дружить надо“, – комментируют другие люди.

Опрос проводил портал MadeinVilnius.lt. В нем участвовали 1030 читателей. Опрос проводили с 23 по 27 сентября.