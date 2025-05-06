Мнение литовцев не меняется: две трети считают, что ситуация в стране ухудшается

В апреле прошлого года ситуация была аналогичной – 32 проц. считали, что ситуация улучшается, 67 проц. считали, что ситуация ухудшается.
Как показал опрос Baltijos tyrimai, проведенный по заказу ELTA 5-19 апреля, наиболее позитивно настроенной возрастной группой остаются молодые люди до 30 лет, однако в апреле доля молодых людей, разделяющих эти взгляды, заметно снизилась – 40 процентов указали, что ситуация улучшается. Еще месяц назад так думала почти половина молодого поколения (49 проц.).
Среди наиболее позитивно настроенных – респонденты с высшим образованием – 43 проц. указали, что ситуация в Литве улучшается (в марте – 46 проц.). Ситуацию также оценили 41 проц. семей с доходом 2 тыс. евро в месяц (в марте – 43 проц.), 54 проц. учащейся молодежи (в марте – 50 проц.), 46 проц. руководителей (в марте – 43 проц.) и 37 проц. работников бюджетной сферы (в марте – 40 проц.).
Ухудшение ситуации в Литве отмечают 77 проц. людей в возрасте 50-64 лет (в марте – 72 проц.), 73 проц. сельских жителей (в марте – 69 проц.) и 74 проц. рабочих и фермеров (в марте – 72 проц.). Проживающие в Литве иностранцы настроены крайне скептически – 91 проц. (в марте – 93 проц.).
Самые большие пессимисты – избиратели ИАПЛ-СХС, Партии труда и „Зари Немана“
Данные также свидетельствуют о большом пессимизме среди сторонников некоторых политических партий. Только 3 проц. Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) считают, что ситуация в Литве улучшается, в то время как 95 проц. придерживаются противоположного мнения. Аналогичную оценку ситуации в стране дают избиратели Партии труда (5 проц. оценивают положительно, 95 проц. – отрицательно).
Жители, поддерживающие „Зари Немана“ также оценивают ситуацию в Литве более негативно – 23 проц. говорят, что она улучшается, а 77 проц. – что она ухудшается.
5-19 апреля текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 015 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 111 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.
Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.