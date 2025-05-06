Мнение литовцев не меняется: две трети считают, что ситуация в стране ухудшается

В апреле прошлого года ситуация была аналогичной – 32 проц. считали, что ситуация улучшается, 67 проц. считали, что ситуация ухудшается.

Как показал опрос Baltijos tyrimai, проведенный по заказу ELTA 5-19 апреля, наиболее позитивно настроенной возрастной группой остаются молодые люди до 30 лет, однако в апреле доля молодых людей, разделяющих эти взгляды, заметно снизилась – 40 процентов указали, что ситуация улучшается. Еще месяц назад так думала почти половина молодого поколения (49 проц.).