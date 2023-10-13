Митингующие у Сейма Литвы работники трех профсоюзов требуют повышения зарплат бюджетникам

Как утверждается в пресс-релизе КПЛ, акция протеста направлена ​​на привлечение внимания к тому факту, что несмотря на растущую прибыль корпораций в Европе и рекордные суммы дивидендов, зарплаты растут недостаточно быстро. Вызывает возмущение и политика процентных ставок Европейского центрального банка, поскольку она приводит к обнищанию населения, обеспечивая при этом высокие прибыли банкам.

Во время митинга звучали лозунги "Мы хотим социальной справедливости – солидарности", "Не затягивайте пояса – дыр не осталось", "Чем больше вы будете давить, тем больше мы будем кричать" и "Нет политике экономии".

"Мы требуем достойной зарплаты за свою работу!", "Зарплата – не пособие", "Достойно жить за минималку – миссия невыполнима", "Верните право на забастовку!" – такие и подобные плакаты держали митингующие члены профсоюзов.

Шествие началось на Кафедральной площади и шло в сторону Сейма, где и состоялся митинг. В мероприятии участвовали 600 человек.

По словам организаторов, на мероприятии был выражен протест против "несправедливой" налоговой системы, при которой основное налоговое бремя ложится на плечи работающих людей, не получающих доступных государственных услуг, а люди с высокими доходами избегают пропорциональных налогов.

Председатель ЛКП Инга Ругинене добавляет, что шествие было направлено на прекращение текущих реформ государственного сектора и "преобразования" государственных предприятий в акционерные общества, в результате чего страдает общество и сами сотрудники компаний.

Кроме того, по ее словам, участники акции требовали согласования законов, регулирующих оплату труда бюджетных учреждений и изменения в уставе Внутренней службы, с социальными партнерами, а также предоставления первенства социально ответственным компаниям, работники которых состоят в профсоюзах и заключили коллективные договоры, при проведении госзакупок и тендеров.

Требования профсоюзов направлены президенту, премьер-министру и спикеру Сейма