Мистический комикс в центре Вильнюса: будет темно и холодно

В среду, с 15:00 до 20:00, Дмитрий Пахомов, иллюстратор и комиксист, представит своё новое произведение — первую половину комикса Seyd. Выставка состоится в историческом здании бывшей арестантской (Buvusi areštinе) (Т. Костюшко 1).
Seyd рассказывает о жизни в российском и норвежском Заполярье, переплетая элементы этнографии, массовых репрессий и борьбы за историческую память. История вдохновлена деятельностью правозащитника Юрия Дмитриева. Дмитрий Пахомов придумал сюдет о терроре как о силе русской природы, с которой сражаются люди с особым отношением к памяти, живущие в Карелии и Заполярье..
Обнаружив оставленную в наследство дедом приличную пачку копировальной бумаги для советских пишущих машинок, Пахомов использует её в качестве медиума для монопринтов, из которых получаются „негативы“ страниц комикса, напоминающие литографию - печать с камня. Эти „негативы“ страниц комикса будут выставлены как единый арт-объект в бывшей тюремной камере, что добавляет экспозиции мистической атмосферы.
Целиком дипломная работа будет представлена в июне 2025 года.
Дмитрий Пахомов — выпускник курса Иллюстрации Британской Высшей Школы Дизайна, участник крупных арт-мероприятий, таких как Триеннале в музее „Гараж“. С 2022 года он живёт и работает в Вильнюсе, где активно участвует в культурной жизни города.
Организаторы предупреждают: на выставке будет темно и холодно. Не забудьте тёплую одежду и зарядите телефоны — мистика ждёт.