Мистический комикс в центре Вильнюса: будет темно и холодно

В среду, с 15:00 до 20:00, Дмитрий Пахомов, иллюстратор и комиксист, представит своё новое произведение — первую половину комикса Seyd. Выставка состоится в историческом здании бывшей арестантской (Buvusi areštinе) (Т. Костюшко 1).

Seyd рассказывает о жизни в российском и норвежском Заполярье, переплетая элементы этнографии, массовых репрессий и борьбы за историческую память. История вдохновлена деятельностью правозащитника Юрия Дмитриева. Дмитрий Пахомов придумал сюдет о терроре как о силе русской природы, с которой сражаются люди с особым отношением к памяти, живущие в Карелии и Заполярье..