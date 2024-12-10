2024.12.10 10:58

Мистический комикс в центре Вильнюса: будет темно и холодно

 
ru.DELFI.lt
Buvusi areštinė
Buvusi areštinė
ФОТО: lnm.lt

11 декабря в Вильнюсе пройдёт однодневная выставка Дмитрия Пахомова, где будет представлена первая половина его авторского комикса Seyd, созданного в рамках магистерской программы Вильнюсской академии искусств. Это история в жанре хоррор - размышления о массовых репрессиях, которые происходили в российском Заполярье.

В среду, с 15:00 до 20:00, Дмитрий Пахомов, иллюстратор и комиксист, представит своё новое произведение — первую половину комикса Seyd. Выставка состоится в историческом здании бывшей арестантской (Buvusi areštinе) (Т. Костюшко 1).

Buvusi areštinė

Seyd рассказывает о жизни в российском и норвежском Заполярье, переплетая элементы этнографии, массовых репрессий и борьбы за историческую память. История вдохновлена деятельностью правозащитника Юрия Дмитриева. Дмитрий Пахомов придумал сюдет о терроре как о силе русской природы, с которой сражаются люди с особым отношением к памяти, живущие в Карелии и Заполярье..

Обнаружив оставленную в наследство дедом приличную пачку копировальной бумаги для советских пишущих машинок, Пахомов использует её в качестве медиума для монопринтов, из которых получаются „негативы“ страниц комикса, напоминающие литографию - печать с камня. Эти „негативы“ страниц комикса будут выставлены как единый арт-объект в бывшей тюремной камере, что добавляет экспозиции мистической атмосферы.

Целиком дипломная работа будет представлена в июне 2025 года.

Дмитрий Пахомов — выпускник курса Иллюстрации Британской Высшей Школы Дизайна, участник крупных арт-мероприятий, таких как Триеннале в музее „Гараж“. С 2022 года он живёт и работает в Вильнюсе, где активно участвует в культурной жизни города.

Организаторы предупреждают: на выставке будет темно и холодно. Не забудьте тёплую одежду и зарядите телефоны — мистика ждёт.

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