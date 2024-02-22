"Мир без Путина": в Вильнюсе пройдет акция против войны

Два года назад Владимир Путин от имени российского государства развязал войну. Сотни тысяч людей лишились жизни, родины, будущего. В годовщину этого трагического события тысячи россиян по всему миру выходят, чтобы высказать свою солидарность с Украиной.

"В воскресенье в 14:00 мы выходим на протестный митинг "Мир без Путина!" в центре Вильнюса (Кафедральная площадь). Мы — россияне, выступающие против политики Кремля, говорим о своей солидарности с Украиной, чтим память жертв и заявляем о нелегитимности предстоящих "выборов" в России", - говорится в сообщении.