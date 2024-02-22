"Мир без Путина": в Вильнюсе пройдет акция против войны

 
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ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
25 февраля в 14:00 в Вильнюсе на Кафедральной площади пройдет антивоенная акция "Мир без Путина!"

Два года назад Владимир Путин от имени российского государства развязал войну. Сотни тысяч людей лишились жизни, родины, будущего. В годовщину этого трагического события тысячи россиян по всему миру выходят, чтобы высказать свою солидарность с Украиной.

"В воскресенье в 14:00 мы выходим на протестный митинг "Мир без Путина!" в центре Вильнюса (Кафедральная площадь). Мы — россияне, выступающие против политики Кремля, говорим о своей солидарности с Украиной, чтим память жертв и заявляем о нелегитимности предстоящих "выборов" в России", - говорится в сообщении.

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