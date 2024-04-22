Минздраву пришлось менять иллюстрацию: на ней оказались надписи на русском языке

На сайте Минздрава 22 апреля появилось сообщение "Подготовлен план по действиям для решения проблемы нехватки врачей".

К сообщению прилагалось фото четырех человек в белых халатах, решительно шагающих по коридору медицинского учреждения.

Если присмотреться, можно увидеть надписи на халатах на русском языке: "Московская больница".

После запроса портала Delfi Минздрав быстро поменял фотографию.

"Сейчас с коллегами выясняю, как поставили такую фотографию. Такого не должно быть", – сказал Багдонас.

Позже он информировал, что иллюстрацию изменили.

"Благодарим за то, что обратили внимание на ошибку", – сказал Багдонас.

Delfi нашел этот снимок в базе данных Pexels.com, которой можно пользоваться бесплатно.