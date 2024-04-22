22 апреля 2024 г. 20:12

Минздраву пришлось менять иллюстрацию: на ней оказались надписи на русском языке

 
ru.DELFI.lt
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22 апреля Минздрав Литвы разместил на своем сайте информацию с иллюстрацией, на которой были надписи на русском языке. Пресс-секретарь министра здравоохранения Арунаса Дулькиса Томас Багдонас сказал Delfi, что при выборе иллюстрации его коллега не был внимателен, поэтому потом снимок пришлось заменить.

На сайте Минздрава 22 апреля появилось сообщение "Подготовлен план по действиям для решения проблемы нехватки врачей".

К сообщению прилагалось фото четырех человек в белых халатах, решительно шагающих по коридору медицинского учреждения.

Если присмотреться, можно увидеть надписи на халатах на русском языке: "Московская больница".

После запроса портала Delfi Минздрав быстро поменял фотографию.

"Сейчас с коллегами выясняю, как поставили такую фотографию. Такого не должно быть", – сказал Багдонас.

Позже он информировал, что иллюстрацию изменили.

"Благодарим за то, что обратили внимание на ошибку", – сказал Багдонас.

Delfi нашел этот снимок в базе данных Pexels.com, которой можно пользоваться бесплатно.

Под фото по-русски написано, что она сделала в России, в Москве, но описание дано на английском языке.

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