Минздрав: запущена новая профилактическая программа для тех, кто лишился прав из-за вождения в нетрезвом виде

„Требование о прохождении 12-часовой программы превенции вождения в состоянии алкогольного опьянения (А3) распространяется только на тех водителей, в отношении которых вынесено административное наказание – запрет на управление транспортными средствами, не оборудованными системами антиалкогольной блокировки двигателя“, - говорится в сообщении министерства.

В рамках этой программы водители должны пройти курс занятий объемом 12 академических часов в течение 5 недель или дольше. Как указывает Минздрав, практические занятия будут направлены на то, чтобы выяснить, почему участники садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, повысить мотивацию водителей к изменению такого поведения и предоставить знания о том, как развивать эмоциональный и поведенческий контроль, навыки самоконтроля и техники создания благоприятной среды.