Минздрав: запущена новая профилактическая программа для тех, кто лишился прав из-за вождения в нетрезвом виде

„Требование о прохождении 12-часовой программы превенции вождения в состоянии алкогольного опьянения (А3) распространяется только на тех водителей, в отношении которых вынесено административное наказание – запрет на управление транспортными средствами, не оборудованными системами антиалкогольной блокировки двигателя“, - говорится в сообщении министерства.
В рамках этой программы водители должны пройти курс занятий объемом 12 академических часов в течение 5 недель или дольше. Как указывает Минздрав, практические занятия будут направлены на то, чтобы выяснить, почему участники садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, повысить мотивацию водителей к изменению такого поведения и предоставить знания о том, как развивать эмоциональный и поведенческий контроль, навыки самоконтроля и техники создания благоприятной среды.
В конце программы, отмечают в министерстве, участнику дается практическое задание и проводится итоговая беседа для получения обратной связи.
Алкозамок (антиалкогольный блокиратор двигателя) – это алкотестеры, которые блокируют запуск двигателя, позволяя завести двигатель автомобиля только трезвому водителю. Водитель, автомобиль которого оборудован данным замком, должен перед запуском двигателя проверить свою трезвость с помощью алкотестера, установленного в автомобиле. Если содержание алкоголя превышает допустимую норму, устройство не позволяет нетрезвому водителю запустить двигатель транспортного средства.