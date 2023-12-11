Минздрав: в Литве создается склад резерва медицинских средств ЕС

 
ELTA
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Medikamentai
Medikamentai
ФОТО: Kauno savivaldybė

Уже в следующем году Литва начнет накапливать резерв медицинских средств Европейского союза (ЕС). Этот резерв будет использован для контроля трансграничных угроз и обеспечения эффективного реагирования на кризисы на уровне Сообщества, сообщает Министерство здравоохранения.

"Создание в Литве одного из складов резерва медицинских средств ЕС – это большая ответственность для нашей страны. Этот проект важен для создания безопасных условий жизни европейцев перед лицом кризисов и угроз и может быть успешно реализован только благодаря слаженному сотрудничеству всех специалистов, ответственных за эту сферу", — в пресс-релизе цитируется канцлер Правительства Гедре Бальчитите.

Как указывает министерство, в первую очередь создаются запасы медикаментов и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться любой из стран ЕС при возникновении кризисной ситуацией и угроз, в том числе химической, биологической, радиологической и ядерной угрозы здоровью жителей, первым спасателям, оказывающим медицинские услуги, гражданским жителям.

Центр по чрезвычайным медицинским ситуациям, координирующий деятельность созданного склада "RescEU", после получения информации о необходимой помощи через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС, должен будет обеспечить отправку пакета помощи в зону бедствия или кризиса в течение 12 часов.

С 2020 года Еврокомиссия совместно со странами-членами ЕС уже создала склады резерва медицинских средств в 12 странах, включая Францию, Финляндию и соседнюю Польшу.
Планируется, что строительство склада "RescEU" в Литве начнется 1 января 2024 года.

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