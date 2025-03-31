Минздрав намерен пресечь нелегальные доплаты за оплачиваемые из фонда здравоохранения услуги

„Обществу и заинтересованным сторонам представляют на согласование поправки к законам. Их цель - сделать так, чтобы застрахованным жителям не пришлось доплачивать за услуги, которые оплачивают из фонда обязательного страхования. Не должно быть такого понятия, как доплата. Это поможет обеспечить прозрачность системы, пациенты смогут быстрее получить консультацию специалиста или процедуру, а медучреждения будут работать на одинаковых условиях и смогут сохранить специалистов“, – сказала вице-министр Елена Челуткене.