2025.03.31 16:31

Минздрав намерен пресечь нелегальные доплаты за оплачиваемые из фонда здравоохранения услуги

 
ru.DELFI.lt
Pristatyta atnaujinta Šeškinės poliklinikos registratūra
Pristatyta atnaujinta Šeškinės poliklinikos registratūra
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Минздрав Литва меняет законы в рамках правительственной программы так, чтобы у пациентов не брали деньги за услуги, оплачиваемые из фонда здравоохранения.

„Обществу и заинтересованным сторонам представляют на согласование поправки к законам. Их цель - сделать так, чтобы застрахованным жителям не пришлось доплачивать за услуги, которые оплачивают из фонда обязательного страхования. Не должно быть такого понятия, как доплата. Это поможет обеспечить прозрачность системы, пациенты смогут быстрее получить консультацию специалиста или процедуру, а медучреждения будут работать на одинаковых условиях и смогут сохранить специалистов“, – сказала вице-министр Елена Челуткене.

Jelena Čelutkienė

Сейчас в Литве действует 5 часть 49 статьи, согласно которой пациент теоретически может выбрать более дорогие услуги, материалы, процедуры, но на практике она стала поводом для взимания с пациентов незаконных налогов. Это искажает систему и вызывает возмущение в обществе.

Предложенная поправка осуществит Конституционный принцип - государство заботится о здоровье людей и гарантирует бесплатную медицинскую помощь в случае болезни. Предлагается отказаться от доплат за услуги, которые оплачивает Фонд ОНЗ.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии