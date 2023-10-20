Минздрав Литвы расширяет услуги амбулаторной помощи на дому: с 2024 года помощь будут оказывать и эрготерапевты

По словам заведующей Отделением сестринского ухода и длительного ухода Департамента личного здоровья Минздрава Илоны Шакене, все изменения инициируются с учетом потребностей специалистов и пациентов.

"Мы стремимся к тому, чтобы амбулаторная помощь на дому стала равноценной и качественной альтернативой стационарной помощи. Мы постоянно общаемся с представителями учреждений, оказывающих услуги представителей организаций пациентов", - цитируется в сообщении министерства И. Шакене.

В настоящее время УАУД обеспечивает команда медицинских работников, состоящая из медсестры, помощника медсестры и физиотерапевта, но с 2024 года команда будет дополнена эрготерапевтом (специалист, помогающий пациенту с функциональными нарушениями приобретать или восстанавливать повседневные навыки).