Минздрав: будет действовать новый порядок, кесарево сечение могут делать по желанию роженицы

Для того, чтобы обсудить вопрос проведения кесарева сечения не по медицинским причинам, женщина должна обратиться за консультацией к врачу акушеру-гинекологу той больницы, где проводят такие операции, когда срок беременности составит не меньше 22 недель (но и не позднее 37 недели). Врач информирует роженицу о медицинских показаниях такой процедуры, о ходе операции, возможных пользе и рисках, о плюсах и минусах кесарева сечения и естественных родов, о последствиях кесарева для последующих родов и особенностях родов при наличии шрама на матке, а также о последствиях кесарева сечения для роженицы и младенца, возможных осложнениях в будущем.