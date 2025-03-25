Минувшей ночью в небе над Литвой появился удививший жителей объект: что это?

Космический центр Кеннеди сообщил, что ракета компании Илона Маска SpaceX вывела на орбиту спутник NROL-69.

На орбиту ракета вышла в 13:48 ч. по местному времени (19:48 ч. по литовскому). Через несколько часов этот светящийся объект уже был виден в Европе и над Украиной.

Люди, зафиксировавшие объект, делились его фотографиями в социальных сетях. Одной из первых фотографией объекта в социальных сетях в понедельник поделилась Грета Потелите из Русне (в 22 часа).

Это не первый раз, когда подобный объект был зафиксирован в Литве.