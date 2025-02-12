2025.02.12 11:43

Минувшая ночь была самой холодной этой зимой: где было холоднее всего?

 
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Paminklas LDK didžiajam kunigaikščiui Gediminui
Paminklas LDK didžiajam kunigaikščiui Gediminui
ФОТО: JONAS BALCIUNAS | ELTA / Jonas Balčiūnas

Работники Литовской гидрометеорологической службы (ЛГМС) сообщили, что 12 февраля была самая холодная ночь этой зимой. Холоднее всего было в Варене.

По словам синоптиков, во вторник ночью по всей Литве температура значительно снизилась.

Ночь 12 февраля была самой холодной ночью этой зимы. В Варене температура опустилась до -14,6°C. В других города было 8–14 градусов мороза.

Žemiausia oro temperatūra 2024–2025 m. šaltuoju metų laikotarpiu:

🔵17 октября 2024 г. в Варене было -4,4°C;

🔵23 ноября 2024 г. в Шальчининкай -11,4°C;

🔵13 декабря 2024 г. в Купишкисе -10,9°C;

🔵13 января 2025 г. в Ретавасе -11,0°C;

🔵12 февраля 2025 г. в Варене -14,6°C.

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