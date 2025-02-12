Минувшая ночь была самой холодной этой зимой: где было холоднее всего?

По словам синоптиков, во вторник ночью по всей Литве температура значительно снизилась.
Ночь 12 февраля была самой холодной ночью этой зимы. В Варене температура опустилась до -14,6°C. В других города было 8–14 градусов мороза.
Žemiausia oro temperatūra 2024–2025 m. šaltuoju metų laikotarpiu:
🔵17 октября 2024 г. в Варене было -4,4°C;
🔵23 ноября 2024 г. в Шальчининкай -11,4°C;
🔵13 декабря 2024 г. в Купишкисе -10,9°C;
🔵13 января 2025 г. в Ретавасе -11,0°C;
🔵12 февраля 2025 г. в Варене -14,6°C.
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