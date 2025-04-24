Минсоцзащиты Литвы: уровень бедности в Литве – один из самых высоких в ЕС

По данным Государственного агентства данных, в прошлом году в Литве за чертой бедности проживало 620 тыс. человек, что на 0,9 проц. больше, чем в 2023 году. Уровень абсолютной бедности также вырос – с 3,6 проц. в 2023 году до 5,8 проц. в прошлом году. По словам советника министра социальной защиты и труда Екатерины Навицке, статистика бедности в Литве – одна из худших в Европейском союзе (ЕС) – хуже показатели только в соседней Латвии и Болгарии.