Минсоцзащиты Литвы: уровень бедности в Литве – один из самых высоких в ЕС

„Опубликованная статистика лишь подтверждает то, что мы знаем много лет. Уровень бедности в Литве высокий, один из самых высоких во всем ЕС. (...) Это подтверждает, что проблема бедности не решается, даже несмотря на экономический рост“, - сказала журналистам в четверг представительница Министерства социальной защиты и труда.
Порог риска бедности в прошлом году увеличился на 9,2 проц. по сравнению с 2023 годом – с 564 до 616 евро на человека и с 1 185 до 1 294 евро для семьи с двумя детьми в возрасте до 14 лет. Черта абсолютной бедности выросла с 354 евро до 446 евро для одного человека и с 743 до 937 евро для семьи с 2 детьми младше 14 лет.
„Средняя заработная плата в последние годы росла довольно быстро, но доходы наших уязвимых групп, таких как пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и родители-одиночки с детьми, росли гораздо медленнее“, - подчеркнула Е. Навицке, поясняя причины роста бедности среди соответствующих групп.
Самыми бедными в Литве остаются пожилые люди старше 65 лет – в 2024 году 36,9 проц. из них находились за чертой бедности (рост на 0,8 проц. с 2023 года). Также за чертой бедности жили 17,3 проц. трудоспособного взрослого населения и 19 проц. детей.
„В Литве мы выделяем на социальную защиту значительно меньшую долю нашего валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с ЕС, и результаты этого теперь видны в статистике“, - сказала советник главы министерства.
Правда, статистика Государственного агентства данных показывает, что социальные пособия помогли части населения избежать бедности – в прошлом году уровень риска бедности до социальных пособий достигал 29 проц., но после них он снизился до 21,5 проц. (разница в 7,5 проц.).
С другой стороны, в 2023 году они оказались более эффективными, поскольку до них уровень риска бедности составлял 29,4 проц., а после них – 20,6 проц. (разница 8,8 проц.).
Разрыв между сельской местностью, городками и крупными городами увеличился
По данным Государственного агентства данных, в городах 18 проц. населения получали располагаемые доходы ниже порога риска бедности (в пяти крупнейших городах – 14,5 проц., в остальных городах – 24 проц.), в сельской местности – 29,4 проц. Уровень риска бедности в городах по сравнению с 2023 годом остался прежним (в пяти крупнейших городах – снизился на 0,3 проц., в остальных городах – вырос на 0,5 проц.), а в сельской местности – вырос на 3,3 проц.
В 2025 году в бюджете Литвы большую часть (около 29 проц.) планируется выделить на социальную защиту – 6,721 млрд евро. Эта сумма составляет 8,63 проц. от ВВП Литвы в прошлом году.