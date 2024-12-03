Минобразования Литвы: олимпиаду по русскому языку в следующем году проводить не будут

"После перестановки приоритетов мы вместе с муниципалитетами призываем учеников изучать больше языков стран Евросоюза. Долгосрочная цель государства – отказаться от преподавания русского языка в школах Литвы“, - цитируется в сообщении министерства заместитель министра образования, науки и спорта Игнас Гайжюнас.
"После рассмотрения проекта графика проведения Литовским агентством неформального образования на 2025 год предметных олимпиад, конкурсов и других мероприятий для литовских школьников было принято решение отказаться от организации олимпиады по русскому языку для учащихся 10-11 классов (II-III гимназии)", - добавил он.
Как указывает МОНС, такое предложение было одобрено оргкомитетом школьных олимпиад, конкурсов и других мероприятий.
По оценкам, в прошлом учебном году около 55 проц. шестиклассников предпочли изучать русский язык как неродной. Это на 15 проц. меньше, чем в предыдущие годы. Кроме того, в начавшемся в сентябре 2023 учебном году более тысячи девятиклассников, ранее изучавших русский язык, изменили свой выбор.
Порядок преподавания русского языка в школах Литвы было решено пересмотреть после того, как Россия начала масштабное вторжение в Украину.