2024.12.03 09:06

Минобразования Литвы: олимпиаду по русскому языку в следующем году проводить не будут

 
Русский язык
Русский язык
ФОТО: DELFI montažas

Со следующего года в школах Литвы больше не будет проводиться олимпиада по русскому языку, сообщает Министерство образования, науки и спорта.

"После перестановки приоритетов мы вместе с муниципалитетами призываем учеников изучать больше языков стран Евросоюза. Долгосрочная цель государства – отказаться от преподавания русского языка в школах Литвы“, - цитируется в сообщении министерства заместитель министра образования, науки и спорта Игнас Гайжюнас.

"После рассмотрения проекта графика проведения Литовским агентством неформального образования на 2025 год предметных олимпиад, конкурсов и других мероприятий для литовских школьников было принято решение отказаться от организации олимпиады по русскому языку для учащихся 10-11 классов (II-III гимназии)", - добавил он.

Как указывает МОНС, такое предложение было одобрено оргкомитетом школьных олимпиад, конкурсов и других мероприятий.

По оценкам, в прошлом учебном году около 55 проц. шестиклассников предпочли изучать русский язык как неродной. Это на 15 проц. меньше, чем в предыдущие годы. Кроме того, в начавшемся в сентябре 2023 учебном году более тысячи девятиклассников, ранее изучавших русский язык, изменили свой выбор.

Порядок преподавания русского языка в школах Литвы было решено пересмотреть после того, как Россия начала масштабное вторжение в Украину.

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