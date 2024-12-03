Минобразования Литвы: олимпиаду по русскому языку в следующем году проводить не будут

По оценкам, в прошлом учебном году около 55 проц. шестиклассников предпочли изучать русский язык как неродной. Это на 15 проц. меньше, чем в предыдущие годы. Кроме того, в начавшемся в сентябре 2023 учебном году более тысячи девятиклассников, ранее изучавших русский язык, изменили свой выбор.