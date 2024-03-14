Минобороны успокаивает граждан – нет повода для беспокойства из-за военных и техники у границы

 
ru.DELFI.lt
Baltarusijos kariai
Baltarusijos kariai
ФОТО: AFP / Scanpix

В ночь на четверг Беларусь направила свою военную технику и военных к границе с Литвой. Минобороны заверил Delfi, что это рутинная боевая подготовка белорусских военных, а повышенная активность наблюдается на всех основных белорусских полигонах и в воздушном пространстве. Однако Минобороны подчеркнуло, что повода для беспокойства нет.

Минобороны на вопрос Delfi указало, что военная активность в Беларуси наблюдается в последние дни, о ней сообщала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Она может быть связана с проверкой боевой готовности и мобилизационной подготовки армии.

По данным министерства, Беларусь проводит рутинную боевую подготовку своих сил, которая разделена на циклы разной активности. Сейчас проводится интенсивная боевая подготовка, в это время белорусские военные были замечены и у границ с Литвой. Повышенная активность наблюдается на всех основных белорусских полигонах.

Повышенная активность наблюдается и в воздушном пространстве. Кроме того, призвано небольшое количество резервистов, которые примут участие в учениях.

"Беларусь сообщает, что эта проверка военных сил - реакция на национальные учения и учения НАТО в Литве. Военная разведка постоянно следит за ситуацией и оценивает ее. Оснований для беспокойства нет", – отмечает Минобороны.

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