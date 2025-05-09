Минобороны обещает улучшить социальные условия для военнослужащих: надеется привлечь больше людей

„Чтобы удержать имеющихся военнослужащих и привлечь новых, нужны соответствующие стимулы — мы конкурируем за высококвалифицированные кадры на всем рынке труда. Поэтому мы подготовили пакет предложений, который в срочном порядке согласовывается между ведомствами; в ближайшее время пакет поступит в правительство, а во время весенней сессии — в Сейм“, — цитируется министр национальной обороны Довиле Шакалене в заявлении Минобороны.
После реализации всех предложений Минобороны и получения одобрения Сейма на проект поправок к закону, с 1 июля текущего года фактическое денежное довольствие военнослужащих должно увеличиться как минимум на 200 евро в месяц.
Министерство предлагает повысить коэффициенты денежного довольствия военнослужащих профессиональной военной службы на 7%. Также предлагается увеличить коэффициент надбавки за специальные операции и боевую подготовку с 0,37 до 0,57 базовой величины.
При этом предлагается увеличить надбавки за участие в полевых учениях с 0,37 до 0,8 базовой величины. Утверждается, что увеличение этой надбавки предположительно может побудить больше солдат служить в боевых подразделениях, что позволит улучшить укомплектование пехотных батальонов.
Поправка к закону расширит перечень воинских должностей, за которые выплачиваются дополнительные надбавки. Доплата будет выплачиваться за специальную разведку и военную подготовку к разведке.
Военнослужащим также предусмотрены доплаты за непосредственный мониторинг воздушного пространства Литвы, управление оружием во время несения боевого дежурства, а также за выполнение служебных задач в течение длительного времени в другом месте несения службы на территории Литвы. На эти цели предлагается выделить надбавку в размере 0,11 от базовой величины. Такая же сумма предлагается за несение дежурства в составе оперативных сил мирного времени.
Только в этом году на реализацию изменений в социальном пакете военнослужащих планируется выделить около 20 млн евро. Ожидается, что эти изменения послужат стимулом для укрепления рядов Литовской армии и обеспечат их эффективность и боеготовность.