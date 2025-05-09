Минобороны обещает улучшить социальные условия для военнослужащих: надеется привлечь больше людей

При этом предлагается увеличить надбавки за участие в полевых учениях с 0,37 до 0,8 базовой величины. Утверждается, что увеличение этой надбавки предположительно может побудить больше солдат служить в боевых подразделениях, что позволит улучшить укомплектование пехотных батальонов.

Поправка к закону расширит перечень воинских должностей, за которые выплачиваются дополнительные надбавки. Доплата будет выплачиваться за специальную разведку и военную подготовку к разведке.

Военнослужащим также предусмотрены доплаты за непосредственный мониторинг воздушного пространства Литвы, управление оружием во время несения боевого дежурства, а также за выполнение служебных задач в течение длительного времени в другом месте несения службы на территории Литвы. На эти цели предлагается выделить надбавку в размере 0,11 от базовой величины. Такая же сумма предлагается за несение дежурства в составе оперативных сил мирного времени.