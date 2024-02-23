Минобороны Литвы: жители страны одобряют военную поддержку Украины

Как показал декабрьский опрос общественного мнения, проведенный по заказу Министерства национальной обороны, 76 проц. населения нашей страны поддерживают предоставление литовской военной помощи Украине. Кроме того, 86 проц. респондентов поддерживают стремление Украины вступить в НАТО.

По словам министра, результаты опроса свидетельствуют о том, что жители страны понимают, что Украина уже два года ведет борьбу не только за собственную безопасность, но и за безопасность Литвы и Европы в целом.

"Жестокая российская война в Украине продолжается, поэтому мы должны сохранять сплоченность и всячески поддерживать Украину. Поддержка вооруженных сил Украины остается главным приоритетом Литвы наряду с укреплением собственной обороны. Мы будем оказывать поддержку Украине до тех пор, пока не будет обеспечен суверенитет и территориальная целостность Украины", – подчеркнул А. Анушаускас в пресс-релизе.