Минкульт Литвы создает государственное учреждение для управления Национальным концертным залом

Постановление правительства, предусматривающее этот проект, в настоящее время согласовывается с заинтересованными учреждениями и в ближайшее время будет вынесено на утверждение заседания правительства, сообщили BNS в Министерстве культуры.

В этом году планируется создать учреждение.

По данным министерства, когда Национальный концертный зал уже будет построен, акционером этого учреждения станет и Вильнюсское городское самоуправление - это предусмотрено в договоре, подписанном в прошлом году между министерством и самоуправлением.

"В начале деятельности учредителем будет Министерство культуры. Муниципалитет будет участвовать в деятельности учреждения через делегированных лиц в художественный совет учреждения", - говорится в комментарии министерства, переданном BNS.