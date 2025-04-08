Минкульт Литвы оценил информацию о концерте Орбакайте: ситуация нестандартная

В этих закона есть основные критерии: они касаются угрозы нацбезопасности ЛР, общественному порядку, политике, внутренней безопасности, общественному здоровью и международным отношениям. В соответствии с этими законами, каждый гражданин России, планирующий приехать в Литву, оценивается индивидуально и проходит ужесточенную проверку.

Эти ограничения предусмотрены постановлением парламента Литвы Nr. XIV-1789 от 14 марта 2023 г. „О введении режима чрезвычайной ситуации“ и действуют индивидуальные санкции в соответствии с постановлением правительства Nr. 937 от 14 сентября 2022 г. „О критериях, по которым граждан РФ могут пропускать через внешние границы ЕС на территорию Литвы во время действия режима чрезвычайной ситуации“.

Минкульт обращает внимание на то, что из-за войны в Украине действуют ограничения на въезд в Литву граждан РФ, включая исполнителей и деятелей искусства.

Что касается этой исполнительницы, то ситуация тут нестандартная, поскольку она является гражданкой Литвы, а в законах нет ограничений для людей с двойным гражданством или гражданством другой страны (не России).

Стоит обратить внимание на то, что, несмотря на то, что отношение исполнительницы к ситуации оценивается неоднозначно, а с ценностной позиции концерты исполнителей, поддерживающих агрессора, не допустимы, у Минкульта нет полномочий запрещать, оценивать или расследовать законность деятельности частных лиц, в данном случае – частных организаторов и участников их мероприятий.