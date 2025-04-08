Минкульт Литвы оценил информацию о концерте Орбакайте: ситуация нестандартная

Минкульт обращает внимание на то, что из-за войны в Украине действуют ограничения на въезд в Литву граждан РФ, включая исполнителей и деятелей искусства.
Эти ограничения предусмотрены постановлением парламента Литвы Nr. XIV-1789 от 14 марта 2023 г. „О введении режима чрезвычайной ситуации“ и действуют индивидуальные санкции в соответствии с постановлением правительства Nr. 937 от 14 сентября 2022 г. „О критериях, по которым граждан РФ могут пропускать через внешние границы ЕС на территорию Литвы во время действия режима чрезвычайной ситуации“.
В этих закона есть основные критерии: они касаются угрозы нацбезопасности ЛР, общественному порядку, политике, внутренней безопасности, общественному здоровью и международным отношениям. В соответствии с этими законами, каждый гражданин России, планирующий приехать в Литву, оценивается индивидуально и проходит ужесточенную проверку.
Что касается этой исполнительницы, то ситуация тут нестандартная, поскольку она является гражданкой Литвы, а в законах нет ограничений для людей с двойным гражданством или гражданством другой страны (не России).
Стоит обратить внимание на то, что, несмотря на то, что отношение исполнительницы к ситуации оценивается неоднозначно, а с ценностной позиции концерты исполнителей, поддерживающих агрессора, не допустимы, у Минкульта нет полномочий запрещать, оценивать или расследовать законность деятельности частных лиц, в данном случае – частных организаторов и участников их мероприятий.
Однако мы понимаем особенности ситуации и хотим, чтобы организаторы частных мероприятий, планируя приглашения разных исполнителей, объективно и сознательно оценивали возможные отрицательные последствия как для них самих, так и для общества, поэтому обращаем на это внимание организаторов этого концерта. В условиях нынешней геополитической ситуации их попросили оценить связи исполнительницы с Россией, ее позицию в отношении войны в Украине, участие и поддержание деятельности, нарушающей права, что представляет угрозу общественному порядку, чревато провокациями и рисками.
Минкульт подчеркнул, что ответственность за возможные отрицательные последствия таких мероприятий, по законам ЛР, несут их организаторы.
Эта ситуация еще раз подчеркивает, насколько важна информационная устойчивость в сфере культуры и важность политики в этом направлении как части обороны. Как уже не раз упоминалось в общественном пространстве, здесь важна не оценка отдельных мероприятий, а механизм, который создаст всеобщий иммунитет. Эта проблематика отражена в плане осуществления мер правительственной программы – надеются, что этому уделят достаточно внимания и ресурсов.
Напомним, что концерт Орбакайте в Вильнюсе должен состояться 31 мая.