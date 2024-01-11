Министр юстиции Литвы считает, что отказ от преподавания на русском языке не решит существующие проблемы

"Очень печально, что ни один из тех, у кого есть идеи на эту тему, не был в школе для национальных меньшинств. Это очень сложная тема, и популистские и очень простые решения, к сожалению, не оправдают этих ожиданий", – сказала в четверг Э. Добровольская в интервью.
"Очень хочется обойтись без популизма, чтобы эксперты в области образования действительно сели за стол и обсуждали, как помочь. Национальные меньшинства – наши граждане, Литва должна заботиться о своих гражданах и решить, как стратегически мы сможем подойти к этому содержанию и проблемам преподавания", – пояснила она.
Однако Э. Добровольская, временно возглавлявшая Министерство образования, науки и спорта до того, как кресло министра занял Г. Якштас, уверяет, что проблем в школах национальных общин действительно немало.
Однако она не согласна с тем, что отказ от преподавания на русском языке решит существующие проблемы, поскольку их решение требует системного и стратегического видения.
Э. Добровольская также критикует и то, что, в случае отказа от преподавания на русском языке, возникнут сложности с поиском учителей, способных работать, поскольку их не хватает и в литовских школах.
По мнению министра, подобные заявления Г. Якштаса являются не более чем попыткой мобилизовать избирателя. По ее словам, такая тенденция наблюдается перед каждыми выборами.
"Не помню ни одного года, чтобы поднятие этой темы под одним или другим углом с выбором того или иного национального меньшинства не мобилизовало избирателя. В это нужно инвестировать, а не подходить к этому с популизмом", – заверила она.