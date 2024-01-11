Министр юстиции Литвы считает, что отказ от преподавания на русском языке не решит существующие проблемы

"Очень печально, что ни один из тех, у кого есть идеи на эту тему, не был в школе для национальных меньшинств. Это очень сложная тема, и популистские и очень простые решения, к сожалению, не оправдают этих ожиданий", – сказала в четверг Э. Добровольская в интервью.

"Очень хочется обойтись без популизма, чтобы эксперты в области образования действительно сели за стол и обсуждали, как помочь. Национальные меньшинства – наши граждане, Литва должна заботиться о своих гражданах и решить, как стратегически мы сможем подойти к этому содержанию и проблемам преподавания", – пояснила она.

Однако Э. Добровольская, временно возглавлявшая Министерство образования, науки и спорта до того, как кресло министра занял Г. Якштас, уверяет, что проблем в школах национальных общин действительно немало.

Однако она не согласна с тем, что отказ от преподавания на русском языке решит существующие проблемы, поскольку их решение требует системного и стратегического видения.