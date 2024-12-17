Министр юстиции: извините, что 20 лет назад я был на вечеринке, где танцевали танец

„Это была закрытая, частная вечеринка. Да, на этой вечеринке была танцовщица. Танцовщица, которая станцевала для коллектива и покинула вечеринку“, – заявил агентству ELTA Р. Моцкус, участвовавший в заседании фракции „Заря Немана“ в Сейме.
„Извините, что 20 лет назад я был на вечеринке, где танцевали танец“, – добавил он.
Как сообщили в понедельник TV3 žinios, почти 20 лет назад Р. Моцкус мог быть участником вечеринки с девушками, оказывающими платные интимные услуги.
По данным телеканала TV3, Р. Моцкус мог участвовать в такой вечеринке в 2006 году. Как ранее сообщил Lietuvos rytas, это был день рождения Альгимантаса Минкаускаса, тогдашнего начальника Отдела экологических и правонарушений Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, где, как утверждается, якобы танцевали стриптиз и иным образом развлекали компанию девушки, оказывающие платные интимные услуги. Р. Моцкус в это время работал сотрудником указанного отдела комиссариата.
Газета Lietuvos rytas публиковала фотографии с празднования дня рождения А. Минкаускаса.