Министр юстиции: извините, что 20 лет назад я был на вечеринке, где танцевали танец

„Это была закрытая, частная вечеринка. Да, на этой вечеринке была танцовщица. Танцовщица, которая станцевала для коллектива и покинула вечеринку“, – заявил агентству ELTA Р. Моцкус, участвовавший в заседании фракции „Заря Немана“ в Сейме.

„Извините, что 20 лет назад я был на вечеринке, где танцевали танец“, – добавил он.

Как сообщили в понедельник TV3 žinios, почти 20 лет назад Р. Моцкус мог быть участником вечеринки с девушками, оказывающими платные интимные услуги.