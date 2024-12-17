2024.12.17 11:39

Министр юстиции: извините, что 20 лет назад я был на вечеринке, где танцевали танец

 
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ELTA
Rimantas Mockus
Rimantas Mockus
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Министр юстиции Римантас Моцкус опроверг появившуюся в публичном поле информацию о том, что пару десятилетий назад он мог участвовать в вечеринке с девушками, оказывающими платные интимные услуги. Он утверждает, что на той частной вечеринке присутствовала танцовщица.

„Это была закрытая, частная вечеринка. Да, на этой вечеринке была танцовщица. Танцовщица, которая станцевала для коллектива и покинула вечеринку“, – заявил агентству ELTA Р. Моцкус, участвовавший в заседании фракции „Заря Немана“ в Сейме.

„Извините, что 20 лет назад я был на вечеринке, где танцевали танец“, – добавил он.

Как сообщили в понедельник TV3 žinios, почти 20 лет назад Р. Моцкус мог быть участником вечеринки с девушками, оказывающими платные интимные услуги.

По данным телеканала TV3, Р. Моцкус мог участвовать в такой вечеринке в 2006 году. Как ранее сообщил Lietuvos rytas, это был день рождения Альгимантаса Минкаускаса, тогдашнего начальника Отдела экологических и правонарушений Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, где, как утверждается, якобы танцевали стриптиз и иным образом развлекали компанию девушки, оказывающие платные интимные услуги. Р. Моцкус в это время работал сотрудником указанного отдела комиссариата.

Газета Lietuvos rytas публиковала фотографии с празднования дня рождения А. Минкаускаса.

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