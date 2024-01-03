Министр внутренних дел о пожаре в Виршулишкес: сотрудники приняли все необходимые меры для спасения жильцов

На сегодняшний день Вильнюсское городское самоуправление оказывает всю помощь и поддержку пострадавшим от пожара. На вопрос, будет ли министерство предпринимать какие-либо действия со своей стороны, Билотайте заверила, что связь со столичными властями сохраняется и в случае необходимости подключится МВД.

"Что касается вопросов помощи и размещения, бытовых вопросов – это организует самоуправление. Сейчас мы обсуждаем с самоуправлением, достаточно ли этого. Если будем видеть, что этого недостаточно – (...), то рассмотрим, какие еще есть возможные меры, что можно было бы сделать со стороны других ведомств", – сказала министр журналистам, пока не уточнив, какая дополнительная помощь может быть оказана.