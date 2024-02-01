Министр: в школах с русским языком обучения можно было бы увеличить количество уроков литовского

"Можно посмотреть и на начальное образование – уроков литовского языка (в русскоязычных школах) примерно на 30% меньше, чем в школах с литовским языком обучения. Мы понимаем, что ученики, обучающиеся на литовском языке, чаще говорят по-литовски в своей семье и социальной среде и имеют значительно больше уроков литовского языка", - Žinių radijas сказал Якштас.

"В школах с русским языком обучения меньше уроков литовского языка, все остальные предметы тоже не на литовском языке, а позже мы применяем тот же стандарт и все еще надеемся, что они смогут работать на литовском языке и сдавать экзамены", - сказал министр.

Поэтому, подчеркнул Якштас, необходимы изменения в школах русского национального меньшинства. На вопрос, может ли одним из изменений стать увеличение количества уроков литовского языка, министр заверил, что да.