Министр: в школах с русским языком обучения можно было бы увеличить количество уроков литовского

"Можно посмотреть и на начальное образование – уроков литовского языка (в русскоязычных школах) примерно на 30% меньше, чем в школах с литовским языком обучения. Мы понимаем, что ученики, обучающиеся на литовском языке, чаще говорят по-литовски в своей семье и социальной среде и имеют значительно больше уроков литовского языка", - Žinių radijas сказал Якштас.
"В школах с русским языком обучения меньше уроков литовского языка, все остальные предметы тоже не на литовском языке, а позже мы применяем тот же стандарт и все еще надеемся, что они смогут работать на литовском языке и сдавать экзамены", - сказал министр.
Поэтому, подчеркнул Якштас, необходимы изменения в школах русского национального меньшинства. На вопрос, может ли одним из изменений стать увеличение количества уроков литовского языка, министр заверил, что да.
"Мы видим, что достижения (русскоязычных учеников) хуже, это стоит дороже, но и результат дороже. Детям сложнее реализовать себя. Как по сдаче экзаменов, так и после трудоустройства мы видим, что гораздо меньшая часть работает на высококвалифицированных должностях. Поэтому необходимы изменения", - сказал Якштас.
"Изменения, безусловно, нужны, а какие конкретно они будут, мы планируем представить на следующей неделе", - добавил он.