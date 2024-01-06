Министр транспорта: сообщение с Западом по железной дороге у стран Балтии раньше было лучше, чем сейчас

"В межвоенный период Каунас был связан железной дорогой с Берлином, Ригой, Таллином, в этом направлении ходили по 4 поезда в день. (…) Сообщение с Западом по железной дороге в межвоенный период у стран Балтии было лучше, чем сейчас. К сожалению, у нас еще остается советское наследие, другая колея и в первые десятилетия независимости железнодорожное сообщение с Западом по железной дороге не было приоритетом", – сказал Скуодис.
Однако политик сказал, что рад возможности железнодорожного сообщения с Ригой. По его словам, надо продолжать развивать сообщение между столицами стран Балтии.
"Меня удивил резонанс, который вызвало это событие, мы этого не ожидали (...)", – заметил он.
"За первые две недели было продано 5000 билетов, я был очень удивлен, это значит, что этот маршрут пришелся к месту, была потребность в нем. Естественно, надо развивать его, нужен второй поезд, чтобы один ехал в Ригу, а другой - из Риги, нам нужно продлить маршрут до Таллина, надеюсь в ближайшие годы это будет сделано", – сказал он.
Скуодис заметил, что, возможно в этом году латвийцы и эстонцы договорятся о поезде между Таллином и Ригой, но пока неясно, когда появится возможность по железной дороге поехать из Вильнюса в Таллин.
Министр также рассказал и о Вильнюсском аэропорте. Он заметил, что если бы старое здание терминала прибытия не было объектом культурного наследия, то его бы уже снесли. Сейчас в аэропорту строят новый терминал для отбывающих, который увеличит пропускную способность в два раза.
"Лично я считаю, что старое здание, построенное в сталинские времена, не должно там стоять, но нас ограничивает наследие, поэтому минимум, что будет сделано, это фасад не будут использовать для нужд аэропорта", – сказал Скуодис.