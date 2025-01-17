Министр транспорта обещает уменьшить число постов контроля скорости на дорогах

„Я не вижу большой необходимости в расширении или, проще говоря, дополнительного наживания“, – сказал в четверг в интервью Žinių radijаs Сабутис.
„Посты контроля скорости и все средства безопасности должны подчиняться определенной логике и выполнять свою функцию. Они должны выполнять функцию превенции и введения дополнительной безопасности. Если этого нет или это не работает или работает как система наказания, то от этого надо отказаться“, – сказал он.
Политик обещает обсудить уменьшение сети ПКС и уделить внимание другим средствам безопасности. По его словам, сегодня штрафы получает слишком много водителей.
„Кстати, в парламенте прошлого созыва было много дискуссий о том, что надо сокращать срок назначения штрафов. Те, кто противился этому, говорили, что нарушителей так много, что в короткий срок всех наказать невозможно“, – напомнил Сабутис.
„Вопрос такой – на самом ли деле сеть ПКС у нас такая большая, что мы не успеваем ее обслуживать. (…) Скорее всего, надо уменьшать сеть ПКС, больше времени уделять другим средствам безопасности движения“, – сказал он.
Напомним, что Госконтроль в отчете за 2021-2023 гг указал, что на 29 из 100 участков, на которых стоят ПКС, выбраны без достаточных оснований.
Эти ПКС обошлись в 900 000 евро.