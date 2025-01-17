2025.01.17 07:04

Министр транспорта обещает уменьшить число постов контроля скорости на дорогах

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kaune išdygs nauji greičio matuokliai
Kaune išdygs nauji greičio matuokliai
ФОТО: Delfi/Kas vyksta Kaune nuotr.

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Эугениюс Сабутис утверждает, что не видит потребности в дальнейшем увеличении сети постов контроля скорости на дорогах и намерен пересмотреть ее. По словам министра, имеющаяся сейчас сеть слишком большая и не соответствует критериям безопасности.

„Я не вижу большой необходимости в расширении или, проще говоря, дополнительного наживания“, – сказал в четверг в интервью Žinių radijаs Сабутис.

„Посты контроля скорости и все средства безопасности должны подчиняться определенной логике и выполнять свою функцию. Они должны выполнять функцию превенции и введения дополнительной безопасности. Если этого нет или это не работает или работает как система наказания, то от этого надо отказаться“, – сказал он.

Политик обещает обсудить уменьшение сети ПКС и уделить внимание другим средствам безопасности. По его словам, сегодня штрафы получает слишком много водителей.

„Кстати, в парламенте прошлого созыва было много дискуссий о том, что надо сокращать срок назначения штрафов. Те, кто противился этому, говорили, что нарушителей так много, что в короткий срок всех наказать невозможно“, – напомнил Сабутис.

„Вопрос такой – на самом ли деле сеть ПКС у нас такая большая, что мы не успеваем ее обслуживать. (…) Скорее всего, надо уменьшать сеть ПКС, больше времени уделять другим средствам безопасности движения“, – сказал он.

Напомним, что Госконтроль в отчете за 2021-2023 гг указал, что на 29 из 100 участков, на которых стоят ПКС, выбраны без достаточных оснований.

Эти ПКС обошлись в 900 000 евро.

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