Министр транспорта обещает уменьшить число постов контроля скорости на дорогах

„Я не вижу большой необходимости в расширении или, проще говоря, дополнительного наживания“, – сказал в четверг в интервью Žinių radijаs Сабутис.

„Посты контроля скорости и все средства безопасности должны подчиняться определенной логике и выполнять свою функцию. Они должны выполнять функцию превенции и введения дополнительной безопасности. Если этого нет или это не работает или работает как система наказания, то от этого надо отказаться“, – сказал он.

Политик обещает обсудить уменьшение сети ПКС и уделить внимание другим средствам безопасности. По его словам, сегодня штрафы получает слишком много водителей.