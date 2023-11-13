Министр транспорта Литвы: поездка на поезде Вильнюс-Рига продлится около 4 часов

"Мы планируем, что стартующая в конце декабря поездка на поезде Вильнюс-Рига будет длиться около 4:15 час. Rail Baltica должна сократить саму продолжительность до 1:54 час.", - в воскресенье в своем аккаунте в Facebook написал министр.

Маршрут Вильнюс-Клайпеда должен быть быстрее



Оценивая продолжительность этого маршрута, министр отмечает, что поездка на поезде Вильнюс-Клайпеда также должна быть более быстрой.

"Мы должны добиться того, чтобы продолжительность следования поезда Вильнюс-Клайпеда не превышала продолжительность пути Вильнюс-Рига", - написал он, подчеркнув, что первые шаги уже сделаны.

"Новое европейское высокоскоростное железнодорожное сообщение с Клайпедой признано важным проектом для всей Европы (оставалось только одобрение Европарламента). Двигаясь вперед, в ближайшие годы Литве придется выбирать, где будет проложена эта новая колея", - сказал М. Скуодис.