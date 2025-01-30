Министр соцзащиты и труда предлагает разрешить вывод средств из пенсионного накопления второй ступени в любое время

Между тем, ПНН не будет начисляться в случае вывода всех накоплений гражданами, лишившимися 70-100 проц. трудоспособности, страдающими тяжелым заболеванием, включенным в перечень Министерства здравоохранения (Минздрава), или имеющими установленную потребность в паллиативной помощи.

Для вывода средств до наступления пенсионного возраста подоходный налог с населения (ПНН) будет начисляться тем гражданам, которым до наступления этого возраста осталось менее 5 лет и которые накопили небольшие суммы, а также тем, кто желает один раз в любое время вывести до 25 проц. накоплений.

Среди предложений — 12-месячное „окно“ для свободного выхода из накопления второй ступени, если участника не устроят обновленные условия. При выходе будет учитываться тот факт, что взносы, уплаченные за счет средств участника во второй ступени, составили около 57 проц. всех взносов.

Изменения также предусматривают отказ от нынешнего автоматического включения во вторую ступень каждые три года — жителям постоянно будут предлагать начать накопление добровольно. Также у работодателей будет возможность внести добровольный вклад в пенсионное накопление своих работников.