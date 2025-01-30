Министр соцзащиты и труда предлагает разрешить вывод средств из пенсионного накопления второй ступени в любое время

„Наша цель этими изменениями – повысить доверие народа к пенсионной системе“, – заявила И. Ругинене журналистам в четверг.
Для вывода средств до наступления пенсионного возраста подоходный налог с населения (ПНН) будет начисляться тем гражданам, которым до наступления этого возраста осталось менее 5 лет и которые накопили небольшие суммы, а также тем, кто желает один раз в любое время вывести до 25 проц. накоплений.
Последнее предложение озвучил глава государства Гитанас Науседа.
Между тем, ПНН не будет начисляться в случае вывода всех накоплений гражданами, лишившимися 70-100 проц. трудоспособности, страдающими тяжелым заболеванием, включенным в перечень Министерства здравоохранения (Минздрава), или имеющими установленную потребность в паллиативной помощи.
Среди предложений — 12-месячное „окно“ для свободного выхода из накопления второй ступени, если участника не устроят обновленные условия. При выходе будет учитываться тот факт, что взносы, уплаченные за счет средств участника во второй ступени, составили около 57 проц. всех взносов.
Изменения также предусматривают отказ от нынешнего автоматического включения во вторую ступень каждые три года — жителям постоянно будут предлагать начать накопление добровольно. Также у работодателей будет возможность внести добровольный вклад в пенсионное накопление своих работников.
Также предлагается применить льготу по ПНН к самим взносам в пенсионное накопление второй ступени – ее потолок может быть равен размеру поощрения к накоплению, выплачиваемого в настоящее время за счет средств государственного бюджета, т. е. 365 евро в год.
Это изменение заменит нынешний государственный взнос для участников пенсионного накопления второй ступени, который составляет 1,5 проц. от размера средней заработной платы (СЗП). По словам министра, сейчас на эту субсидию выделяется около 300 млн евро в год.
Это позволит рассмотреть возможность направления сэкономленных дополнительных средств в важные для государства области, в том числе на финансирование обороны.
„Это будет более дешевая мера, поэтому мы действительно говорим, что это поможет сэкономить средства“, – заверила И. Ругинене, добавив, что полученная сумма от субсидирования ПНН составит менее 300 млн евро.
По достижении пенсионного возраста – вывести средства можно будет в любое время
По словам И. Ругинене, по достижении пенсионного возраста выплаты не будут облагаться налогом – минимальный предел обязательного аннуитета предлагается увеличить до 10 проц., а максимальный предел установить на уровне 50 проц. средней пенсии по старости.
Всего людям пенсионного возраста будет разрешено снять до 25 проц. накоплений без уплаты ПНН, если это право не было использовано до достижения преклонного возраста. Выплачиваемые средств не освобождают от аннуитетного обязательства тех, кто достиг минимального обязательного предела аннуитета.
Накопленную сумму до и сверх установленных пределов можно будет свободно вывести, выбрав тип выплаты.
Предлагается также оставить предложение о том, что после смерти человека его накопления могут переходить по наследству.
Вносимые предложения предусмотрены в программе правительства, чуть ранее в четверг эти предложения также одобрил президиум Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ).
В феврале Министерство социальной защиты и труда (Минсоцтруда) проведет консультации с социальными партнерами и заинтересованными группами и планирует внести окончательные предложения в Сейм на весенней сессии.