Министр соцзащиты и труда о дополнительном нерабочем дне: 1 мая никто не будет отменять

„Мы придерживаемся позиции, что 1 мая точно никто не будет отменять. Если будет инициатива сделать дополнительный выходной день 13 января, то это можно рассмотреть. В первую очередь должен рассмотреть Трехсторонний совет, потому что мнение социальных партнеров очень важно. С этого и начнем“, – заявила министр.
Кроме того, по мнению Ругинене, в первую очередь следует определиться, какова цель этих изменений: создание возможности более активно отмечать эту дату или отдыхать.
„Если мы хотим придать этому дню больше значения, мне кажется, очень важно, чтобы этот день был не днем отдыха, а была возможность и для школ, и для рабочих мест активизироваться по этой теме. Мы видим, что в этот день проходит множество мероприятий, специальных уроков и лекций. Если нашей целью является воспитание гражданственности, то этот день во многом способствует достижению этой цели“, – заявила социал-демократ.
„Я, как министр, всегда буду поддерживать большее количество выходных дней, но ни в коем случае не меняя его на другой день, такой как, например, 1 мая, потому что это день рабочих“, – добавила Ругинене.
Напомним, что согласно действующему Трудовому кодексу 13 января – День защитников свободы – не относится к числу нерабочих праздничных дней. В настоящее время 13 января включено в перечень памятных дат.
Однако, во вторник парламентарии приступили к рассмотрению предложения спикера Сейма Саулюса Сквернялиса о включении этого дня в перечень праздничных дней. Если Сейм одобрит инициативу Сквернялиса, этот день будет исключен из календаря памятных дат и станет нерабочим днем.
В 2026 году будет отмечаться 35-ая годовщина Дня защитников свободы.
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