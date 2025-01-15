Министр соцзащиты и труда о дополнительном нерабочем дне: 1 мая никто не будет отменять

„Мы придерживаемся позиции, что 1 мая точно никто не будет отменять. Если будет инициатива сделать дополнительный выходной день 13 января, то это можно рассмотреть. В первую очередь должен рассмотреть Трехсторонний совет, потому что мнение социальных партнеров очень важно. С этого и начнем“, – заявила министр.

„Если мы хотим придать этому дню больше значения, мне кажется, очень важно, чтобы этот день был не днем ​​отдыха, а была возможность и для школ, и для рабочих мест активизироваться по этой теме. Мы видим, что в этот день проходит множество мероприятий, специальных уроков и лекций. Если нашей целью является воспитание гражданственности, то этот день во многом способствует достижению этой цели“, – заявила социал-демократ.