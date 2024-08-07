Министр прокомментировал информацию о воюющем на российской стороне литовце: мы знаем, где он находится

„Нам об этом известно, мы знаем, где он находится. В данном случае я должен проявлять осторожность. Могу лишь сказать, что он находится на враждебной стороне“, – сказал Кащюнас.
„Я не могу предоставить детальную информацию. Это может нанести серьезный вред“, – прибавил он.
О деятельности этого жителя Юрбаркского региона сообщил блогер Скирмантас Малинаускас. Позже об этом писало издание Šviesa.
„Кветкус представил явные доказательства того, что он воюет на стороне России. Это кадры с поля боя, различные фото и видео из России“, – писало издание Šviesa.
По данным журналиста издания, последнее видео Кветкус размести в Facebook 1 июля, на видео рецидивист стреляет из гранатомета, на нем российская военная униформа. Перед тем как открыть огонь Кветкус по-русски кричит „Слава России, привет Байдену“.
Появившуюся в СМИ информацию проверяет Генпрокуратура Литвы.