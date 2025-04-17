Министр предлагает облегчить обслуживание пожилых людей в магазинах: обслуживать их будет работник

По словам министра Ругинене, трудности у лиц этой группы возникают, когда они не могут воспользоваться преимуществами цифровых процессов из-за отсутствия необходимых навыков.

„Учитывая то, что говорят и с чем сталкиваются пожилые люди, я предлагаю розничным сетям предоставить пожилым людям возможность обслуживаться одним из работников магазина“, - цитируется в сообщении министр.

Как указывает Соцмин, исследование, проведенное Службой контролера по вопросам равных возможностей в прошлом году, показало, что пожилые люди сталкиваются с трудностями при использовании касс самообслуживания или мобильных приложений в магазинах, а также при совершении покупок в интернете.