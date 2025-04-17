Министр предлагает облегчить обслуживание пожилых людей в магазинах: обслуживать их будет работник

По словам министра Ругинене, трудности у лиц этой группы возникают, когда они не могут воспользоваться преимуществами цифровых процессов из-за отсутствия необходимых навыков.
„Учитывая то, что говорят и с чем сталкиваются пожилые люди, я предлагаю розничным сетям предоставить пожилым людям возможность обслуживаться одним из работников магазина“, - цитируется в сообщении министр.
Как указывает Соцмин, исследование, проведенное Службой контролера по вопросам равных возможностей в прошлом году, показало, что пожилые люди сталкиваются с трудностями при использовании касс самообслуживания или мобильных приложений в магазинах, а также при совершении покупок в интернете.
По данным Агентства Европейского союза (ЕС) по основным правам, доля пожилых людей в Литве, владеющих базовыми цифровыми навыками, ниже среднего показателя по Европе.
В возрастной группе 55-64 лет только 31% людей (в ЕС – 42%) обладают базовыми цифровыми навыками, а в возрастной группе 65-74 лет такими навыками владеют только 13% людей (в ЕС – 25%).