2025.04.17 13:28

Министр предлагает облегчить обслуживание пожилых людей в магазинах: обслуживать их будет работник

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Parduotuvės kasa
Parduotuvės kasa
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Поскольку пожилые люди все чаще сталкиваются с трудностями при совершении покупок в магазинах, министр социальной защиты и труда Инга Ругинене утверждает, что пожилых людей в магазинах могли бы обслуживать работники.

По словам министра Ругинене, трудности у лиц этой группы возникают, когда они не могут воспользоваться преимуществами цифровых процессов из-за отсутствия необходимых навыков.

„Учитывая то, что говорят и с чем сталкиваются пожилые люди, я предлагаю розничным сетям предоставить пожилым людям возможность обслуживаться одним из работников магазина“, - цитируется в сообщении министр.

Как указывает Соцмин, исследование, проведенное Службой контролера по вопросам равных возможностей в прошлом году, показало, что пожилые люди сталкиваются с трудностями при использовании касс самообслуживания или мобильных приложений в магазинах, а также при совершении покупок в интернете.

По данным Агентства Европейского союза (ЕС) по основным правам, доля пожилых людей в Литве, владеющих базовыми цифровыми навыками, ниже среднего показателя по Европе.

В возрастной группе 55-64 лет только 31% людей (в ЕС – 42%) обладают базовыми цифровыми навыками, а в возрастной группе 65-74 лет такими навыками владеют только 13% людей (в ЕС – 25%).

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