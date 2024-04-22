Министр: пожар на свалке в Вильнюсе мог возникнуть неслучайно

"Не надо исключать версию поджога. Пожарные-спасатели еще расследуют причины, но согласитесь, что сбор металла, скупка автомобилей - не самый прозрачный бизнес. Я не хочу подходить к вопросу с точки зрения стереотипов, но все может быть", – сказал министр.

Он заметил, что другой причиной может быть мелкая электроника, которая представляет опасность возгорания.

"Сейчас у нас в быту есть очень много разной электроники. Это и батарейки, и электронные сигареты, различные аппараты. Все это сбрасывают в одну кучу", – сказал министр.

Гентвилас заверил, что такую опасность стараются устранить путем изменения порядка сбора отходов. По его словам, с 2025 г. вступают в силу новые стандарты профилактики пожаров, на свалках должны будут разделять отходы.