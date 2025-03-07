Министр Подярскис подтвердил, что навещал Степукониса в тюрьме

„В прошлом году, когда я узнал о трагедии, которая произошла, я был потрясен. У нас были с Шарунасом Степуконисом общие рабочие проекты, когда я работал в администрации муниципалитета, мы были знакомы, как и многие другие вильнюсцы, представители бизнеса, власти и общества“, – сказал министр.

„Когда Шарунаса задержали, я решил узнать всю информацию из первых уст, как и что случилось. Для меня это было важно, потому что я уважал этого человека. Я обратился к прокурору, который разрешил мне посещение, тогда я его навещал, мы общались“, – прибавил он.

По словам Подярскиса, это было летом 2024 года. Однако детали беседы министр отказался комментировать.