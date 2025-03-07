2025.03.07 07:02

Министр Подярскис подтвердил, что навещал Степукониса в тюрьме

 
ELTA
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt
Povilas Poderskis
Povilas Poderskis
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Министр охраны окружающей среды Повилас Подярскис признал, что в прошлом году навещал в тюрьме бывшего партнера фонда Baltcap Шарунаса Степукониса, которого подозревают в растрате миллионов.

„В прошлом году, когда я узнал о трагедии, которая произошла, я был потрясен. У нас были с Шарунасом Степуконисом общие рабочие проекты, когда я работал в администрации муниципалитета, мы были знакомы, как и многие другие вильнюсцы, представители бизнеса, власти и общества“, – сказал министр.

„Когда Шарунаса задержали, я решил узнать всю информацию из первых уст, как и что случилось. Для меня это было важно, потому что я уважал этого человека. Я обратился к прокурору, который разрешил мне посещение, тогда я его навещал, мы общались“, – прибавил он.

По словам Подярскиса, это было летом 2024 года. Однако детали беседы министр отказался комментировать.

„Беседа была летом 2024 года, она была личная, поэтому ничего комментировать не буду. Меня в рамках этого расследования не опрашивали“, – сказал министр.

Напомним, что Степуконис был задержан в Вильнюсе в феврале 2024 года.

Предварительное расследование незаконной деятельности бывшего партнера фонда BaltCap Шарунаса Степукониса установило, что подозреваемый похитил у компаний фонда более 42 млн евро, из которых более 31 млн евро могли быть проиграны в эстонском казино, сказал прокурор Дарюс Карчинскас, контролирующий ход расследования.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии