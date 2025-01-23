Министр охраны окружающей среды об идее речного сообщения между Вильнюсом и Каунасом: уничтожим целые экосистемы

„В реке Нерис много мест обитания, она включена в список охраняемых территорий Natura 2000. Если мы ее сильно изменим, а такой проект потребует очень сильных изменений, мы не только уничтожим целые экосистемы, но, возможно, будут применены санкции со стороны Евросоюза“, – подчеркнул министр порталу LRT.lt.
По словам П. Подерскиса, при желании активизировать судоходство, это можно сделать, прежде всего, уделив внимание так называемому Жирмунайскому зимнему порту.
„Судоходство по реке Нерис могло бы осуществляться в городе Вильнюсе, и оно уже идет, плавают байдарки, ходят маленькие суда, есть зимний порт. Если мы хотим стимулировать судоходство, то, наверное, с таких проектов нам и следует начинать – привести в порядок зимний порт, посмотреть, как там можно приспособить нынешнюю инфраструктуру и как можно влиться в эту реку устойчиво“, – сказал политик.
Несколько недель назад руководитель Дирекции водных путей Владимирас Винокуровас в подкасте politika.lt заявил, что он не сомневается в том, что создание речного сообщения между Вильнюсом и Каунасом по реке Нерис – реально и несложно.
Кроме того, как отметил В. Винокуровас, есть идеи о продлении водных путей и на другие города – например, до Пабраде или Руклы, где расположены военные полигоны. Глава Дирекции отметил, что подобные перспективы обсуждались с Литовской армией, а повышенное внимание к этому вопросу возникло после того, как Германия обязалась отправить в страну воинское подразделение размером с бригаду.