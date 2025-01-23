Министр охраны окружающей среды об идее речного сообщения между Вильнюсом и Каунасом: уничтожим целые экосистемы

„В реке Нерис много мест обитания, она включена в список охраняемых территорий Natura 2000. Если мы ее сильно изменим, а такой проект потребует очень сильных изменений, мы не только уничтожим целые экосистемы, но, возможно, будут применены санкции со стороны Евросоюза“, – подчеркнул министр порталу LRT.lt.

„Судоходство по реке Нерис могло бы осуществляться в городе Вильнюсе, и оно уже идет, плавают байдарки, ходят маленькие суда, есть зимний порт. Если мы хотим стимулировать судоходство, то, наверное, с таких проектов нам и следует начинать – привести в порядок зимний порт, посмотреть, как там можно приспособить нынешнюю инфраструктуру и как можно влиться в эту реку устойчиво“, – сказал политик.