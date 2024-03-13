Министр образования сформировал комиссию для оценки заданий промежуточного экзамена по физике для одиннадцатиклассников

"В пятницу Национальное агентство по образованию обратилось в Ассоциацию учителей физики с просьбой предоставить экспертные заключения. Во вторник вице-министр встретился с представителями сообщества учителей физики. Мы видим, что мнения по поводу задания расходятся", – цитируется в пресс-релизе Г. Якштас.

"Важно найти приемлемые для всех решения на благо учащихся. Самая главная цель — чтобы не пострадали ученики и была обеспечена объективная оценка", — добавил министр.

Как сообщили в Министерстве образования, науки и спорта (МОНС), планируется, что сформированная во вторник комиссия представит свои заключения к 15 марта. В состав комиссии войдут опытные преподаватели физики, эксперты.